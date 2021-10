Landauer-Truppe lässt Konkurrenz blass aussehen

Nachdem zuletzt bereits die Oberstufen-Burschen des Sportgymnasium Maria Enzersdorf fulminant aus der Corona-Pause zurückkehrten, taten es ihnen die Mädchen gleich.

Beim Vorrunden-Turnier in Guntramsdorf – wo das BORG als Organisator für Beifall unter den Teilnehmern sorgte – führte kein Weg an den Maria Enzersdorferinnen vorbei. Zunächst wurde das BG St. Pölten Josefstraße mit 39:26 in die Schranken gewiesen, ehe im Duell gegen die Gastgeberinnen mit einem 52:10 eine Machtdemonstration der von Thomas Landauer trainierten Maria Enzersdorfer Truppe folgte.

Auch im abschließenden Spiel ließ das SG nichts mehr anbrennen und fertigte das BORG Wiener Neustadt mit 34:19 ab. Aus einer starken Mannschaftsleistung stach Sophie Eggenhofer heraus, die für zehn Punkte bim letzten Sieg des Vorrunden-Turniers verantwortlich war. „Es war eine perfekt organisierte Veranstaltung“, streute Landauer dem Veranstaltungsteam Rosen.

Bezüglich seiner Mannschaft war Landauer naturgemäß ebenso sehr zufrieden: „Leistungsmäßig entwickeln wir uns in die richtige Richtung, Vieles hat schon sehr gut funktioniert. Wir müssen uns aber unter anderem in der Effizienz steigern.“