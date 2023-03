Mödlinger Bezirks-Schulen glänzen auf Landesebene

Werbung

Ein langersehnter Coup gelang den Basketball-Unterstufen-Burschen des Sportgymnasium Maria Enzersdorf: Nach sehr langer Zeit konnte bei der Vereinsspieler-Meisterschaft wieder der Landesmeistertitel erspielt werden. „Absolut historisch, 2015 konnten wir uns das letzte Mal für eine Unterstufen-Bundesmeisterschaft qualifizieren“, jubelte Coach Thomas Landauer.

Umso bemerkenswerter war der Erfolg beim Kreuzspiel gegen das BG Klosterneuburg (38:29) und das darauffolgende Finale gegen das BG Baden, da man lediglich vier Vereinsspieler in den eigenen Reihen hatte, während die gegnerischen Teams bezüglich Vereinsspieler aus dem Vollen schöpfen konnten. Die Maria Enzersdorfer spielen nun in Innsbruck um den Bundestitel.

Jubeln konnten auch die Mädchen des SG Maria Enzersdorf. Im Unterstufen-Bewerb der Nicht-Vereinsspielerinnen gelang ebenfalls der Gewinn des Landesmeistertitels. In den Spielen gegen Traiskirchen (38:15), die ISM Leobersdorf (56:1) und die ESM Mödling feierte man größtenteils ungefährdete Siege (25:12).

Das Duell gegen die ESM war dabei noch am spannendsten, die Mödlingerinnen lagen zwischenzeitlich auch in Führung, ehe das SG aufdrehte. In Mödling war man trotz der Niederlage stolz: Schließlich war es die einzige Pleite beim Turnier, außerdem ging man als Underdog ins Turnier. Die Maria Enzersdorferinnen müssen sich nun mit den drei besten Vereinsspielerinnen-Teams aus NÖ um den Einzug an der Bundesmeisterschaft messen.