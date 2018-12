Das Sportgymnasium Maria Enzersdorf qualifizierte sich sowohl mit dem Burschen-Team, als auch mit den Mädchen für das Bundesfinale in Oberwart.

Die Burschen starteten verhalten ins Turnier, gewannen ihre Vorrundengruppe gegen Vorarlberg und Salzburg dennoch souverän. In der Zwischenrunde folgte ein ebenso glatter Sieg gegen Klagenfurt, ehe mit Gmunden der härteste Gegner im Turnier wartete, die Niederösterreicher siegten am Ende knapp mit 53:51. Im Halbfinale folgte ein kleiner Rückschlag: Das BORG Güssing erarbeitete sich eine 37:27-Pausenführung, doch die Maria Enzersdorfer kämpften sich – angeführt von Ben Henkes, das Sprungwunder scorte im Turnierverlauf nicht nur 84 Punkte, sondern dominierte auch den Rebound – zurück, gewannen am Ende mit 64:57, um im Finale wieder auf Güssing zu treffen. Nach einem Traumstart (12:2) entwickelte sich ein umkämpftes Endspiel, in dem Henkes, Koate, Kuttner und Längle zu den Matchwinnern wurde, einen 80:76-Sieg sicher stellten.

Bei den Mädchen holten zunächst zwei Siege in ihrer Gruppe, hatten gegen Spittal/Drau im Kampf um den Gruppensieg aber das Nachsehen. Im Halbfinale waren die SRG-Girls gegen Graz chancenlos. Im kleinen Finale reichte eine 14:6-Führung nicht zur Bronzemedaille – Rang vier. Topscorerin wurde Rödhammer mit 74 Zählern in fünf Begegnungen.