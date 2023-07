Gumpoldskirchen in der Sandkiste

Am ersten Union-Beachvolleyball Turnier auf der Anlage von ATUS in Gumpoldskirchen über die Bühne ging. Organisiert wurde da funny-Event von Romana Händler und Christoph Reisacher. „Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sagen wir an dieser Stelle nochmal herzlich danke fürs Mitmachen sowie bei den Kinderfreunden, dem ÖTB und ATUS für die erfolgte Unterstützung“, so Karin Freudl. Den 1. Platz holte sich das Team mit Romana Händler, Moritz Pfeiffer, Lukas Szirota und Lukas, Zweiplatzierte wurden Evelyn Boisits, Markus Winkelbauer, Markus Holler und Lukas Gschiegl. Der 3. Rang ging an Lara, Philipp Rechtberger, Julian Rechtberger und Alex Illias.