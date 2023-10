Club NÖ gegen Brunn-Senioren: 15.000 Euro für die fünfjährige Rosalie

Die fünfjährige Rosalie leidet seit ihrer Geburt an einer unheilbaren Zerebralparese. Ein Schicksal, für das Roland Stieder vom Profi Hair Shop im 23. Bezirk eifrig Spenden sammelte, monatelang Firmen und Privatpersonen an Bord holte. So stand der Brunner Sportplatz am Samstag ganz im Zeichen des guten Zwecks.

Denn zwischen den Brunner Senioren und dem Club Niederösterreich rund um Toni Pfeffer, Walter Knaller, Volker Pisczek und Co. fand ein Benefizspiel statt. Geleitet wurde das Spiel vom ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Wolfgang Sowa, kommentiert von ORF-Legende Hans Huber.

Rund 500 Zuschauer sahen ein freundschaftliches 6:6-Unentschieden. Neben einer Spendenbox wurden auch mit einer Tombola eifrig Spenden gesammelt. Der Reinerlös der Konsumation ging ebenfalls an Rosalie.

Rund 15.000 Euro wurden an Spenden gesammelt. „Darauf sind wir echt stolz“, strahlte Stieder. Aufgrund der teuren Therapien, die die Fünfjährige braucht zwar eine tolle Summe – die Familie wird in den nächsten Jahren aber noch mehr Geld benötigen.

Der komplette Betrag wird dann Mitte Oktober an Rosalie übergeben. „Ich möchte mich beim SC Brunn und beim Club Niederösterreich für die tolle Unterstützung bedanken“, weiß Stieder ganz genau, dass ohne diese beiden starken Partner das Event nicht so ein Erfolg geworden wäre.

Auch einige Politiker ließ das Schicksal von Rosie nicht kalt: Bundesrätin Bernadette Geieregger, Landtagsabgeordneter Hannes Weninger, Bürgermeister Andreas Linhart und viele Brunner Gemeinderäte waren beim Benefizspiel anwesend. Wenn Sie Rosalie helfen wollen, sind Spenden weiter herzlich erwünscht. An den „Club Niederösterreich“ mit dem IBAN AT33 3200 0000 0006 3800 kann unter dem Kennwort „Benefizspiel Brunn“ weiter gespendet werden.