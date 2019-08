Per Motorrad oder zu Fuß? Nichts von beiden: Die konventionellen Methoden, um Österreichs höchsten Berg zu bereisen waren Michael Schröckenfuchs zu langweilig.

Eine Wette unter befreundeten Hobby-Sportlern tat das übrige: Schröckenfuchs wollte den Berg mit einem elektrischen Einrad bezwingen. Die sogenannten „Electric Unicycles“ haben eine Reichweite von 30 bis -40 Kilometer und können Geschwindigkeiten von bis zu 25 Km/h erreichen. Die elektrisch betriebenen Einräder sind in der Lage, sich selbst zu stabilisieren und balancieren – der Fahrer steuert das Gerät mithilfe von Gewichtsverlagerungen in aufrechter Körperhaltung.

Dennoch erfordert der Betrieb – gerade auf kurvigen Strecken mit viel Wind – reichlich Übung. So bereitete sich Schröckenfuchs acht Wochen lang auf den Trip am Großglockner vor.

„Kühlakkus, Schnee und Wasser waren notwendig.“ Michael Schröckenfuchs musste darauf achten, dass sein Einrad nicht überhitzt.

Startpunkt der rund 30 Kilometer langen Strecke war die Mautstelle Heiligenblut, entlang der Großglockner Hochalpenstraße ging es über die Bundesländergrenze zur Mautstraße Ferleiten. Der 59-jährige HNO-Arzt mit Praxis in Brunn am Gebirge absolvierte so in fünf Stunden 2.584 Höhenmeter – bis ganz auf den Gipfel ging es mit dem Einrad aber freilich nicht. Eine große Herausforderung stellte dabei dennoch die Schonung des Geräts dar, wie Schröckenfuchs erklärt: „Die Strecke musste so gewählt sein, dass sich das Gerät bei Bergab-Fahrten immer wieder selbst aufladen kann, aber bei hohen Steigungen nicht überhitzt. Kühlakkus, Schnee und Wasser waren notwendig.“

Die Strecke wurde dementsprechend intensiv gemeinsam mit seinem Team geplant – mit diesem blieb Schröckenfuchs auch während der ganzen Fahrtzeit per Funk verbunden. Außerdem mussten im Vorhinein Bewilligungen der Straßenverwaltung der Glocknerstraße sowie von Bezirkshauptmannschaft und Polizei eingeholt werden.