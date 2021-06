Die BMTC-Brühl-Damen fuhren in der 2. Bundesliga ihren zweiten Saisonsieg ein, Rainbach hatte keine Chance. Zeitgleich verloren die +45-Senioren der Hinterbrühler mit 2:5 gegen den TC Rodax. Besser lief es für die Siebenhirtener Herren in der höchsten Kreisliga. In Trumau gab es einen 7:2-Sieg. Im Bezirksderby der Kreisliga B gewannen die Laxenburgerinnen gegen Breitenfurts Damen mit 5:2.