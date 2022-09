Feldhockey-Saisonauftakt: Der Nachwuchs soll es richten

Werbung

Kommendes Wochenende fällt der Startschuss für die neue Feldhockey-Saison. Die NÖ-Topteams sind dabei gleich im Kampf um den Landesmeistertitel gefordert. Am Sonntag steigen auf der Wiener Neudorfer Anlage ab 11.30 Uhr die Finalspiele.

Sowohl die Damen des HC Wiener Neudorf als auch die Herren der HG Mödling gehen dabei als Favoriten ins Rennen. Quasi keine Sommerpause hatten dabei die Wiener Neudorferinnen, wo Vorbereitung, Turniere, U21-EM und Damen-EM Qualifikation für einen dichten Terminkalender sorgten. Trainer Christian Sedy möchte am Sonntag einigen jungen Spielerinnen die Chance geben.

Neudorfs Damen-Kader nahezu unverändert

Große Rotationen sind aber ohnedies nicht möglich, wie Sedy berichtet: „Es gab keine Zugänge, unser Kader ist überschaubar.“ Zudem sagte ein Urgestein adieu: Ulrike Wilfinger, die über 30 Jahre für den Club im Einsatz war, beendete ihre aktive Karriere. „Unglaublich, was sie geleistet hat“, huldigt Sedy seine nunmehrige Ex-Spielerin.

Auf den eigenen Nachwuchs wird indessen auch die Hockeygemeinschaft aus Mödling setzen, es stehen wohl einige Debüts in der Kampfmannschaft an. Das gilt auch für den lokalen Herausforderer aus Wiener Neudorf, der gegen B-Liga-Klub Mödling allerdings die Underdog-Rolle innehat. Neben den Erwachsenen wird auch der Nachwuchs die Landestitel in Wiener Neudorf ausspielen.