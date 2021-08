Hypo Niederösterreich

Bereits seit zwei Wochen bittet der ehrgeizige Ferenc Kovacs seine Damen wieder in die Halle. Nun kommen erstmals die jungen Spielerinnen der Jugendnationalmannschaften wieder dazu. „Konditionell sind eigentlich alle gut drauf, aber im taktischen und technischen Bereich merkst du sofort, dass jetzt lange Zeit kein Handball gespielt worden ist. Da ist es gut, jetzt alle wieder beisammen zu haben“, so Kovacs.

Auf wirklich alle kann der Meistercoach allerdings noch immer nicht zugreifen, denn vor allem die Neuzugänge sind vom Pech verfolgt. Nina Neidhart hatte zu Trainingsbeginn Probleme mit der Sehne und Kata Gorza musste wegen einer Entzündung im Schienbein pausieren. „Beides sind nur Vorsichtsmaßnahmen. An dem Punkt in der Saison darf man nichts riskieren“, versichert Kovacs, dass beide bald wieder am Parkett stehen werden.

Perchtoldsdorf Devils

„Schon ein wenig aufgeregt“, ist Barbara Laszlo, die nach dem Wechsel von der Spieler- auf die Trainerbank diese Woche ihr erstes Training leiten wird. Nach dem überraschenden Abstieg in der vergangenen Saison und dem Abgang des Trainergespanns Martina Umreich & Monica Vancova sowie einiger Schlüsselspielerinnen soll die gebürtige Ungarin die Truppe aus Perchtoldsdorf wieder in die Erstklassigkeit führen – allerdings aufgrund der vielen Abgänge nicht zwingend in der kommenden Saison.

Der Trainingsstart ist auf jeden Fall bereits durchgeplant und Laszlo möchte es behutsam angehen: „Die Mädels haben einen individuellen Trainingsplan bekommen, also die Basics sollten schon da sein. Natürlich werden wir beim ersten Training nicht sofort mit Sprints, schnellen Richtungswechseln und 180 Würfen beginnen. Wir werden Schritt für Schritt immer handballspezifischer werden und vor allem schauen, dass sich niemand verletzt.“