Neun anstrengende Monate: Diese Erfahrung hatte die dreifache Mutter Sandra Schelivsky nicht erst einmal gemacht. Doch jene neun Monate, die die Brunnerin vor ihren Natural Body Building Bewerben in Deutschland, der Slowakei und Schottland durchmachte, waren da doch etwas anderes.

Natural Body Building ist Bodybuilding im ursprünglichsten Sinne – ohne Zuhilfenahme von Dopingmittel wie anabolen Steroiden, Wachstumshormone oder andere Substanzen, die in einer gesunden Ernährung nicht vorkommen. Bei den Natural Body Building Bewerben werden indes nur „Natural Athleten“ zugelassen und diese müssen sich stichprobenweise Drogentests unterziehen.

Neun Monate bereitete sich die selbstständige Fitness- und Ernährungstrainerin eben mit einem eigenen Coach auf jene Natural Body Building Bewerbe vor, Kunden betreute sie in dieser Zeit keine. „Das wäre aus qualitativer Sicht nicht sinnvoll. Man trainiert fünfmal die Woche um die zwei Stunden am Tag, geht immer ans Muskelversagen und ist von Anfang an auf Diät.“ Steroide oder andere Substanzen sind tabu, das wichtigste „Mittel“ der 48-Jährigen während der Trainingsphase: Disziplin. „So etwas macht man ganz oder gar nicht. Mein Coach gibt vor, wie viel Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate ich täglich zu mir nehmen darf. Da wird jedes Supperl abgewogen.“

Die Leidenschaft zu „Muskelspielchen“ und hartem Training bekam Schelivsky sozusagen in die Wiege gelegt. Vater Werner war Wasserballer, Ringer und Gewichtheber. „Ich habe die Genetik und die Konsequenz mitbekommen, habe immer schon Kraftsport betrieben. Meine Liebe war immer beim Stahl.“ Gerade die letzten Wochen vor den Wettkämpfen wurden aber zur Quälerei. „Da nimmst du nur mehr 1.000 Kalorien am Tag zu dir. Eine Extrem-Situation. Das kann man logischerweise nicht ständig durchziehen, wahnsinnig gesund ist das nicht.“ Die Schinderei machte sich am Ende aber definitiv bezahlt.

Fortan wieder Fokus aufs Trainer-Dasein

Schelivsky holte bei der 5. Internationalen Deutschen Meisterschaft zwei dritte Plätze (Fitness Figure & Fitness Figure Masters), beim Power Fit National Cup Bratislava zweimal Silber (Fitness Figure über 170 cm und Fitness Figure Masters) sowie den Titel bei der Scottish Championship der British Natural Bodybuilding Federation (Fitness Figure Masters). „Ich wollte einfach schauen, was ich noch aus meinem Körper herausholen kann – und das ist extrem viel“, hatte die Bodybuilderin nach diesen Erfolgen gut lachen. Ab sofort konzentriert sie sich aber wieder auf ihr Dasein als Trainerin, nun will Schelivsky anhand ihrer Erfahrung außerdem Athletinnen für Wettkämpfe vorbereiten.

Ihre erste Wettkampfathletin ist bereit: Die ehemalige Besitzerin des Cafés „Das Zwutschgerl“, Susanne Wanko, wird im September mit Schelivsky als Coach mit der Vorbereitung für die Wettkampfsaison Frühjahr 2020 starten.