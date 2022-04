Katharina Schambron: Weltmeisterin aus Perchtoldsdorf

Werbung

Es war ein Stück Sportgeschichte, dass das Team Austria Cheerleading bei der Weltmeisterschaft in den USA geschrieben hat. Mehr als 51 Nationen waren vertreten. Und am Ende setzte sich Österreich in der Kategorie „Senior All Girl Elite“ durch – Weltmeister!

Mittendrin bei den siegreichen Cheerleaderinnen: Katharina Schambron aus Perchtoldsdorf. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl und nicht in Worte zu fassen, was da passiert ist“, erreichte die NÖN die 21-Jährige am Tag nach dem großen Erfolg. So richtig realisiert hat Schambron noch nicht, was sie und ihre Teamkolleginnen erreicht haben. „Man wacht auf und ist noch immer Weltmeister“, lacht Schambron und ergänzt, „man realisiert es jeden Tag aufs Neue, freut sich jeden Tag aufs Neue.“ Logisch, dass danach auch das Mobiltelefon überging, weil zahlreiche Glückwunschnachrichten von Familie und Freunden eintrudelten.

„Vor allem weil Cheerleading noch kein so bekannter Sport in Österreich ist, ist es eine Sensation.“

Katharina Schambron, Neo-Weltmeisterin

Im Finale konnte sich Österreich gegen starke Konkurrenz aus Brasilien, Frankreich, Korea und den Niederlanden durchsetzen. Wie der Erfolg einzuordnen ist? „Vor allem weil Cheerleading noch kein so bekannter Sport in Österreich ist, ist es eine Sensation“, erklärt Schambron. Nach der Siegerehrung waren die Österreicherinnen fast ein wenig ratlos. „Was macht man so als Weltmeister?“, schmunzelte Schambron, die in der Folge viele Bilder, auch mit den Teilnehmerinnen der anderen Nationen, machte, und sich die Weltmeister-Performance nochmals anschaute.

Wie zufrieden sie mit ihrer Leistung im Nachhinein war? „Keine Routine ist zu 100 Prozent perfekt. Es passiert immer etwas, mit was man nicht gerechnet hat. Die Stärke ist dann, dass man das überspielt und so tut, als wäre es der perfekte Auftritt“, gibt Schambron Einblicke in das Cheerleading.

Nach dem Jubel um den Weltmeister-Titel kehrt für Schambron nun wieder der Alltag ein. Beim Turnverein Perchtoldsdorf ist sie Athletin und Trainerin, steht dann wieder fast jeden Tag in der Halle. In nächster Zeit wird bei der Weltmeisterin allerdings der Stress regieren. „Ich habe viele Prüfungen zu absolvieren“, studiert Schambron Medizin. Wenn sie an ihre (fast) perfekt Routine anschließen kann, wird auch das kein Problem für die Weltmeisterin.