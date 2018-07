3.800 Athletinnen versammelten sich zur ECU Cheerleading-Europameisterschaft in Helsinki. Darunter 19 Senior-Tänzerinnen des mehrfachen österreichischen Staatsmeisters „Milleniumdancers“, die für Österreich an den Start gingen. Teil des Nationalteams: Carolina Gerstacker und Nadine Widi aus dem Bezirk Mödling.

Die Reise begann eigentlich schon im August letzten Jahres, als das Team neu zusammengewürfelt mit den intensiven Trainings begann – in der Regel viermal die Woche mit jeweils dreistündigen Einheiten. Die monatelange, harte Arbeit machte sich jedenfalls bezahlt. Denn die österreichischen Vertreterinnen kehrten mit zwei Europameister-Titeln – in der Kategorie „Cheer Dance-Team Jazz“ sowie in der Königsdisziplin „Cheer Dance-Team Freestyle Pom“ – in der Tasche zurück in die Heimat. Leiterin und Coach der Milleniumdancers, Theresia Maurer-Lelard, jubelte: „Ich bin unheimlich stolz auf mein Team, so eine herausragende, technisch sehr schwierige Performance am Samstag auf den Punkt und die gesamte Halle zum Beben gebracht zu haben.“

Der Preis für den unglaublichen Erfolg, abgesehen von den Spiegerpokalen und Goldmedaillen? „Nur die Ehre“, grinst Gerstacker. Denn ein Siegerhonorar gibt es für das größtenteils aus Schülerinnen und Studentinnen bestehende Team nicht. Im Gegenteil: Für die Teilnahme an derartigen Großveranstaltungen müssen die jungen Tänzerinnen selbst aufkommen. „Durch die Einnahmen von Showevents und Auftritten in diversen Sendungen sind Flüge und Hotel aber bezahlt“, verrät Gerstacker.