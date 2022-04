In der SCS wird gesurft

Werbung

Am 6. Mai hat das lange Warten der Surf-Fans ein Ende. Die bereits siebente Saison der beliebten Surfwelle steht bevor. Surf-Sessions können ab sofort unter www.city-wave.at gebucht werden. Durfte man in den vergangenen beiden Saisonen froh sein, dass der Surfbetrieb unter Corona-Bedingungen überhaupt möglich war, so kann man sich kommenden Sommer wieder auf zahlreiche Events und Veranstaltungen auf der CityWave freuen.

Am Eröffnungstag gilt den gesamten Tag über „Special Deal“. Allerdings sollte man beim Buchen schnell sein, die Erfahrung lehrt, dass diese Sessions sehr schnell vergriffen sind. Der Eröffnungstag geht nahtlos in die Opening Party über, wo die kommende Saison mit DJs von Radio Superfly und kühlen Drinks gefeiert wird. Dank der neuen Lounge-Überdachung, die sich über die gesamte Breite erstreckt, sind die Events von Witterungseinflüssen nicht mehr abhängig.