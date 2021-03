Bereits vor zwei Wochen hatte Hypo-Trainer Ferenc Kovacs die Sorge geäußert, dass die Pandemie noch negativ in eine ansonst starke Saison der Südstädterinnen eingreifen könnte. Eine Prophezeiung, auf deren Erfüllung der Coach wohl liebend gerne verzichtet hätte. Doch das Corona-Virus treibt bei den Südstädterinnen wieder sein Unwesen.

Zwei Spielerinnen hat es bei Hypo im Vorfeld des Spiels in Ferlach mit einem positiven Test erwischt und auch Trainer Kovacs kratzte es im Hals: „Der Schnelltest war auch positiv, aber der PCR-Test zum Glück negativ“, gibt Kovacs über seine persönliche Situation Auskunft. Trotzdem entschieden sich die Verantwortlichen bei Hypo auf Nummer sicher zu gehen und die gemeinsame Busreise nicht anzutreten. Eine richtige Entscheidung, wie sich weisen sollte.

„Leichtes Fieber, ein bisschen Husten und Müdigkeit.“ Ferenc Kovacs über sein aktuelles Befinden

Am Montag wurden das Spitzenspiel gegen Atzgersdorf (Mittwoch) und das Match gegen Dornbirn (Samstag) ebenfalls abgesagt. „Die Sicherheit der Spielerinnen geht vor. Wir haben bis jetzt wirklich gut aufgepasst, aber du kannst aufpassen, wie du willst, wenn so viel im Umlauf ist“, weiß Kovacs, dass die Situation heikel ist. Er selbst ist trotz negativen PCR-Tests gesundheitlich angeschlagen und zur Sicherheit in selbstverordneter Quarantäne: „Leichtes Fieber, ein bisschen Husten und Müdigkeit sind es bei mir“, sagt der Hypo-Trainer. Die beiden positiv getesteten Spielerinnen haben laut Kovacs keine schweren Symptome: „Das ist das Wichtigste.“

Perchtoldsdorf Devils . Nach der 30:38-Heimniederlage gegen die MGA Fivers herrscht Ernüchterung im Lager der Devils. „Die Aufgaben werden mit Stockerau und Hypo nicht leichter und man kann durchaus damit rechnen, dass auch Dornbirn vielleicht noch einmal punktet. Da ist es natürlich enorm schwierig, die Spannung innerhalb der Mannschaft aufrecht zu halten“, gibt Perchtoldsdorfs Sportlicher Leiter Philipp Wagner zu, dass die Luft nach der Niederlage gegen die Fivers ein wenig draußen ist.

Den nächsten Gegner, Stockerau, haben die Devils vor einigen Wochen sensationell aus dem Cup geworfen, ein erneuter Sieg wäre aber auch diesmal einem Wunder gleichzusetzen: „Ich bin davon überzeugt, dass die Spielerinnen alles geben werden, das haben sie auch bisher getan. Aber man kann nicht gegen den Tabellendritten antreten und einen Sieg erwarten“, bleibt Wagner Realist.