Federspiel Klasse für sich

Der österreichische Cyclocross Cup wurde mit insgesamt 34 Startern im Eliterennen der Männer mit dem Rennen in Maria Enzersdorf gestartet. Dabei ließ Radprofi Daniel Federspiel keinen Zweifel daran, dass er als amtierender österreichischer Meister und Cupsieger des Vorjahres auch im heurigen Jahr der Topfavorit der heimischen Querfeldeinszene ist.

Der Tiroler Radprofi vom Team Felbermayr Simplon Wels zeigte vor den Toren Wiens eine tolle Leistung und sicherte sich den Sieg in überzeugender Manier: Nach insgesamt zwölf Runden hatte Daniel Federspiel mit einer Rennzeit von 55:31 Minuten über einer Minute Vorsprung auf den Zweitplatzierten Christoph Mick und bereits mehr als zwei Minuten auf den Dritten Philipp Heigl.

Im Eliterennen der Herren waren alle Topfahrer Österreichs am Start. „Die Umstellung von der Straße auf das Querfeldein war am Anfang schon sehr groß. Ich bin mit Fortdauer des Rennens aber immer besser in Schwung gekommen und freue mich riesig über den Erfolg“, so Federspiel im Ziel.