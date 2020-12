Hypo NÖ macht aktuell seinem Status als nationale Übermacht wieder alle Ehre. In sechs Spielen gab es bisher sechs Siege. Auch die Perchtoldsdorf Devils hatten gegen die Südstadt-Girls keine Chance. Im Mödlinger Bezirksderby verliefen nur die ersten neun Minuten ausgeglichen, weil Hypo nervös wirkte - der Zwischenstand lautete 2:2.

Danach zog die Mannschaft von Fery Kovacs Tor um Tor davon, kam vor allem im schnellen Gegenzug zu einfachen Toren -12:3 nach 20 Minuten, 18:6 zur Pause.Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Kräfteverhältnis wenig, Hypo blieb am Gaspedal, vor allem Claudia Wess war im Derby in Trefferlaune, erzielte zehn Tore. Die ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte blieb Perchtoldsdorf gar ohne Tor, geriet mit 6:23 ins Hintertreffen, ehe Nina Stummvoll den Bann brach.

Am Ergebnis änderte das freilich nichts mehr. Nach 60 Minuten hieß es 35:11 für Hypo, das in dieser Ligasaison ungeschlagen bleibt. Perchtoldsdorf steckt hingegen im unteren Tabellenmittelfeld fest, ist Zehnter. Der Vorsprung auf Schlusslicht Graz beträgt aber recht komfortable drei Punkte.