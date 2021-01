In einer packenden Partie gelang den Perchtoldsdorfer Handball-Damen die ganz große Sensation gegen Stockerau.

"Natürlich sind wir ganz klarer Außenseiter aber wir werden alles geben und sicher nicht schon vor dem Spiel aufgeben", waren die Worte von Perchtoldsdorfs Laura Mara vor der Begegnung - ebenfalls räumte sie nach der Begegnung ein: "So richtig hat vor dem Spiel aber wohl niemand mit der Sensation gerechnet."

Bereits in der Anfangsphase kämpften sich die Devils-Damen gut in die Partie hinein - konnten bis zur Pause von minus 4 auf 14:14 stellen.

Auch nach dem Seitenwechsel wussten die Perchtoldsdorferinnen die technischen Fehler der Gäste aus Stockerau perfekt auszunutzen und das Spiel lange offen zu halten. Zwei Minuten vor Spielende betrug der Rückstand dann aber wieder 3 Treffer und man hätte hier wohl bereits von einem Achtungserfolg sprechen können.

Spätes Comeback

Doch in den letzten Minuten spielten sich die Gastgeberinnen dann in einen Rausch und mit 31:31 ging es in die Verlängerung. In dieser hielt der Lauf der Perchtoldsdorferinnen an - ein Vancova Treffer sorgte gleich zu Beginn für die Führung und diese sollte nicht mehr abgegeben werden.

"Wir haben das eigentlich sehr souverän gespielt, sind mit voller Freude ins Spiel gegangen. Schade, dass momentan nicht mehr als eine kleine Kabinenparty möglich ist", so Mara.