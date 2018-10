Der österreichische Badminton-Sport wurde zuletzt von einer unfassbaren Tragödie erschüttert. Auf dem Heimweg von einem Turnier in Brünn krachten der frühere malaysische Nationalteamspieler Chee Tean Tan, dessen Partnerin und Pressbaum-Spielerin Antonia Meinke und Staatsmeisterin Jenny Ertl mit ihrem Wagen frontal in ein anderes Fahrzeug.

Chee Tean Tan verstarb an der Unfallstelle, am Samstag erlag Meinke ihren Verletzungen, Ertl wird intensivmedizinisch betreut. „Für mich war es in vielen Belangen ein Riesenschock, ich war einer der letzten, der mit ihr vor der Heimfahrt gesprochen hat, bin selber wenige Stunden später von Brünn nach Hause gefahren“, erzählt Dominik Stipsits. Der Badminton Mödling-Athlet spielte eineinhalb Jahre mit Meinke zusammen, feierte mit der 21-Jährigen seinen bislang einzigen internationalen Titel. Es ist nicht der einzige Schicksalsschlag, mit dem Stipsits derzeit zu kämpfen hat.

"Kann kaum die Konzentration halten..."

Der 24-Jährige trauert auch um seine verstorbene Mutter und muss mit ansehen, wie sein Vater gegen den Krebs ankämpft. Dennoch stand Stipsits zuletzt beim Bundesliga-Auftakt gegen Traun (3:5) für Mödling am Feld, kam direkt von den „Bulgarian International“, wo er ebenfalls angetreten war.

Stipsits schaffte es in Sofia sowohl im Doppel als auch im Mix ins Viertelfinale, gewann auch in der Bundesliga das Doppel mit Daniel Graßmück. Vereinsurgestein Wilhelm Neubauer fühlt mit seinem Schützling: „Wer weiß, wie eng seine Beziehung zu seinen Eltern war und ist, kann ermessen, wie groß sein Leid ist und wie groß seine psychische Leistung dennoch ist, diese sportlichen Leistungen abzurufen.“

Stipsits sieht den Sport als Zuflucht: „Ich versuche, mich durch das Spielen abzulenken, kann am Feld aber momentan kaum die Konzentration halten und meine Leistung nicht befriedigend abrufen.“