Die Hallen-WM in China wurde wegen des Corona-Virus’ abgesagt, für Riverside-Sprinter Markus Fuchs ging eine höchst erfolgreiche Hallensaison damit bereits mit der Staatsmeisterschaft in Linz zu Ende.

Über 60 Meter gewann der Perchtoldsdorfer mit über zwei Zehntel einer Sekunde Vorsprung (6,70 Sekunden). Über 200 Meter holte er mit 21,50 Sekunden seine zweite Goldmedaille. Den Titelhattrick machte Fuchs in der 4x200 m-Staffel perfekt. Mit seinen Riverside-Kollegen Meyer, Grau und Stallmeister verpasste Österreichs Top-Sprinter den Vereinsrekord nur um wenige Hundertstel. Über 60 Meter schaffte es mit Andreas Meyer ein weiterer Mödlinger auf das Stockerl – Bronze.

Auch in der Altersklasse U18 stand ein Riverisde-Läufer dreimal am Podest. Chinomnso Nnamdi steigerte sich von Bewerb zu Bewerb – Bronze über 60 Meter, Silber über 200 und Gold über 400. Bei den Damen schrammte Leonie Springer als Vierte über 60 Meter knapp am Stockerl vorbei. Maxima Krause schaffte es in der U18 nach überstandener Verletzungspause Platz zwei.

Eine ganz besondere Bronzemedaille holte Marcel Tobler über 3.000 Meter. Er verbesserte seinen eigenen Rekord um 14 Sekunden – und das, nachdem er die Saison 2019 nach Operation und Krankenhausaufenthalten komplett auslassen musste.

Die Mödlinger Medaillensammlung komplettierte Anja Dlauhy mit Bronze. Eine Woche zuvor hatte sie bei der Mehrkampf-Meisterschaft Fünfkampf-Silber im Einzel und mit dem Riverside-Team (Leonie Brisant und Selina Müller) gewonnen.