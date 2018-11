Die Perchtoldsdorf Volksbank Galaxy Judo Tigers bleiben in Österreich das Non-Plus-Ultra. Verstärkt mit den Legionären Jorge Fonseca (Portugal) und dem Olympiasieger Lukas Krpalek (Tschechien) ließen die Tigers im NÖ-Finale dem JC Wimpassing so gut wie keine Chance. Mit einem 10:4 holten die Tigers den siebenten Titel – es war der sechste in Serie.

„Bei 10:4 brauchen wir nicht reden“, untermauerte Trainer Thomas Haasmann die Deutlichkeit des Sieges, „bei ihnen haben nur die Legionäre gepunktet.“ Ein spezieller Titelgewinn war es für Marcel Ott: Der 29-Jährige verabschiedete sich mit zwei Kampfsiegen im Finale von der Judo-Bühne – Tränen in den Augen inklusive. „Das war nur mehr zum Genießen, ich konnte die Emotionen und Stimmung der Fans aufsaugen“, so Ott. Haasmann sah es ähnlich emotional: „Wie er den letzten Kampf gewonnen hat, sind uns beiden die Tränen gekommen. Mir ist auf einmal der ganze Film runtergelaufen, wie er als 14-Jähriger zu mir kam. So hat sich der Kreis geschlossen.“

Warum es Zeit war, einen Schlussstrich zu ziehen? „Meine internationale Karriere habe ich schon vor eineinhalb Jahren beendet. Der Faktor Zeit spielt eine Rolle, es ist relativ viel zu tun. Ich möchte keine halben Sachen machen und mich auf andere Dinge konzentrieren“, verweist Ott auf seine Selbstständigkeit als Personal Trainer.

Ott stand jedenfalls bei jedem einzelnen Bundesliga-Titelgewinn für die Tigers auf der Matte. „Von der Emotion her war der letzte Sieg ähnlich wie der allererste, als wir als Außenseiter gewonnen haben“, gibt Ott Einblicke. Unter mehr als 20 Jahren Judokarriere zieht Ott eine positive Bilanz: „Einziger Wermutstropfen war, dass ich das große Ziel Olympia nicht geschafft habe. Das ist schade, aber wenn ich das große Ganze sehe, würde ich nichts ändern. Den Ist-Stand würde ich nicht für eine Olympia-Teilnahme tauschen.“

Haasmann huldigt Ott: „Es hat nie jemanden gegeben, der fleißiger trainiert hat. Er war das Herz oder der Motor der Mannschaft – je nachdem, was ich bin. Jetzt brauchen wir einen neuen Büffel, der in der Mitte steht.“