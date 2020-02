Am Sonntag gastierte die U7 und die U9 der Mödlinger Eishockey-Drachen in Klosterneuburg. In diesen Altersklassen gibt es noch keine Meisterschaft, sondern nur Freundschaftsspiele. Angefeuert werden die Kids natürlich dennoch kräftig. Und der UEC-Nachwuchs hat beim Turnier einen neuen prominenten Fan gewonnen. Denn Margarete Schramböck, Ministerin für Wirtschaft und Digitalisierung, feuerte die Mödlinger während ihren Partien kräftig an.

Eingefädelt hat das Treffen Martin Resel, dessen Sohn bei den Dragons erste Eishockey-Erfahrungen sammelt: „Ich kenne die Ministerin von früher“, war Resel einst im selben Unternehmen tätig, wie Schramböck. „Sie war ja privat dort und hat dort die Kinder wirklich zwei Stunden tatkräftig angefeuert“, war Resel begeistert: „Sie hat sich als Eishockey-Fan geoutet, das hat mich eigentlich gewundert, aber sie war dann sogar bei den Kindern in der Kabine“, erzählt Resel. Mit derU7-Mannschaft gab‘s auch ein Erinnerungsfoto.