UEC Mödling: Pleite im einzigen gekürzten Finale

Im Finale um den Landesmeister-Titel hatte der UEC „Dragons“ Mödling zwei Gegner vor der Brust, einer davon war letztlich nicht zu besiegen: das Wetter. Aufgrund der milden Temperaturen nahm die Saison am Eislaufplatz in Mödling ein vorzeitiges Ende. Damit kam dem UEC auch das geplante Hinspiel in der heimischen Arena abhanden, das NÖ Landesliga-Finale wurde also in einem einzigen Spiel entschieden und dieses fand beim Kontrahenten in Amstetten statt.

Und dieses begann für die Dragons eigentlich vielversprechend: Nach Vorlage von Felix Steinart traf Dominik Grabner zur 1:0-Führung. Zum Leidwesen der Mödlinger sollte es der einzige Treffer im meisterschaftsentscheidenden Spiel bleiben, denn fortan trafen nur mehr die Amstettener „Wölfe“.

Mödlinger Führung reichte nicht für Final-Erfolg

Nach einer guten halben Stunde egalisierten die Hausherren die Mödlinger Führung, es folgten vier weitere Treffer der Gastgeber, die letztlich einen souveränen Landesliga-Titel feierten.

Amstetten war für die Dragons in dieser Saison einfach nicht zu bezwingen: Auch im Grunddurchgang gingen beide Partien an die Wölfe (7:0, 5:3).

Neben dem verlorenen Finale ist im Zusammenhang mit dem Saisonende am Eislaufplatz in Mödling auch eine andere Tatsache bitter: Das Egon & Maria Mayer-Gedenkturnier, bei dem auch das 50-Jahr-Jubiläum gefeiert werden sollte, musste ebenso abgesagt werden.

U17 war in Tulln erfolgreich

Eine Erfolgsmeldung aus Mödlinger Sicht gab es dafür im Nachwuchsbereich: In Tulln feierte die von Trainer Christian Haselsteiner trainierte Mannschaft in der Landesliga einen 9:4-Sieg.