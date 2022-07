Hockey: 21-jährige Biedermannsdorferin ist international gefragt

Werbung

Während die Hockey-Meisterschaft Sommerferien hat, gibt es eine große Anzahl an internationalen Events. Und mit dabei viele Aktive des HC Wiener Neudorf. Aber nicht nur als Spielerinnen und Spieler, auch in anderen Funktionen sind die Schützlinge von Obmann Paul Pultar gefragt – so in Manager-Funktion und als Schiedsrichter. Bei den Spielerinnen kommen auf die ausgewählten Neudorferinnen spannende Aufgaben zu.

Das Schiedsrichterwesen hat in Wiener Neudorf bereits Tradition. Die Unparteiischen werden im Klub bestens geschult und sind national und nun auch international sehr gefragt. Mit Roland Langer-Petnau und Fritz Weiland verfügt der Klub schon über international renommierte Schiedsrichter.

Nun drängen auch die weiblichen Unparteiischen in den internationalen Fokus. Nach Birgit Pultar, sie bekam für ihre Leistungen beim Europacup in der Türkei beste Zensuren, feierte auch Michaela Streb ihre internationale Feuertaufe.

Die Standardtorfrau des Klubs hat sich schon auf nationaler Ebene, so leitete sie im Juni das Damen-Cup-Finale, gute Noten erworben. Nun durfte sich die 21-jährige Biedermannsdorferin auch auf der europäischen Bühne präsentieren. Sie wurde vom Europäischen Hockey-Verband für die Europameisterschaft der weiblichen Jugend im Hockey-5 in Basel einberufen und bekam bei ihren Einsätzen viel Lob und Anerkennung.

Gute Leistungen hat auch der 20-jährige Felix Kessler abgeliefert. Er begleitete das Österreichische Herren-Nationalteam als Team-Manager zur Europameisterschaft im Hockey-5 in Polen und durfte dort mit der Mannschaft einen fünften Platz bejubeln. Felix Kessler wurde damit zum jüngsten Team-Manager eines Herren-Hockey-Nationalteams aller Zeiten. Und mit Gabriel Guschlbauer (HG Mödling) als Video-Beauftragten hatte er sogar einen zweiten Niederösterreicher an seiner Seite.

Für drei Wiener Neudorfer Spielerinnen wird es schon am kommenden Wochenende ernst. Da geht es in Wien bei der Unter-21-Europameisterschaft um eine gute Platzierung. Mit dabei sind Sophia Klaus, Sabrina Hruby und Selina Scheibenbauer. Und wer sich bei diesem Event empfiehlt, darf dann auch noch mit dem Damen-Nationalteam im August zum Eurohockey Championship Qualifier in Frankreich fahren. Dort ist Marianne Pultar fix gesetzt. Sie hat bereits 73 Teameinsätze absolviert und hat den 100er als Ziel eingeplant.

Obmann Paul Pultar ist jedenfalls stolz auf seine Schützlinge: „Sommerpause sieht zwar anders aus, aber die gute Arbeit im Verein bringt es mit sich, dass unsere Aktiven international so gefragt sind.“