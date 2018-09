„Was für eine unfassbar geniale Rennstrecke! Aber unheimlich schwierig, vor allem dann, wenn du hier das erste Mal fährst. Wir alle haben nicht erwartet, dass wir unser Auto gleich im ersten Rennen auf den dritten Startplatz stellen können“, schwärmte Lukas Dunner von der historischen Grand Prix Strecke in Silverstone, die für ihn jetzt völliges Neuland war.

Und der 16-jährige Rennläufer, der die Liese Prokop Privatschule in der Südstadt besucht und am ÖLSZ stationiert ist, zum Renngeschehen weiter: „Vor allem das erste Rennen war sehr heftig. Ich wollte mein Team auf keinen Fall enttäuschen, wollte unbedingt mein erstes Podium. Am Ende haben wir es geschafft, ich bin einfach überglücklich!“

Wertvolle Punkte in der Meisterschaft

Lukas Dunner, Schützling der Mödlinger 1st Mile Talent Promotion, stellte am fünften Rennwochenende der Euro Formula Open Meisterschaft seinen „Drivex Dallara 312“-Boliden fürs erste Rennen auf Startplatz drei — sein bestes Resultat in einem Formel 3-Qualifying.

Ein solider Start gelang, schlussendlich überquerte er als Dritter die Ziellinie. Somit ist der Mödlinger ÖLSZ-Schüler in der Geschichte der jüngste Österreicher, der in einem Formel 3-Rennen aufs Podium fuhr.

Im zweiten Rennen am Tag darauf konnte Dunner mit einem beherzten Auftritt den erneut guten fünften Platz einfahren. Damit sicherte er sich wieder wertvolle Punkte in der Meisterschaft und ein erneutes Podium mit Platz zwei in der Rookie Wertung.