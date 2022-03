Perchtoldsdorf erobert Bronze

Werbung

Alles war angerichtet für den großen Coup. Mit den besten Teams aus Österreich musste sich die U14 der Union Perchtoldsdorf um den Titel der Österreichischen Meisterschaft messen. Lautstark unterstützt vor heimischer Kulisse.

Das trieb die jungen Perchtoldsdorfer zunächst auch an: Siege gegen Laakirchen und Kufstein reichten für den Halbfinal-Einzug, trotz der Niederlagen gegen Grieskirchen und Freistadt. Dort traf man neuerdings auf Grieskirchen, und wieder musste man sich dem späteren Österreichischen Meister knapp (10:12, 8:11) geschlagen geben. Dennoch blieb Bronze und der Beweis, dass man zu den Top-Teams des Landes gehört.

Knapp nicht für eine Medaille reichte es hingegen für die U12 und die U16 der Perchtoldsdorfer. Auch diese beiden Teams der Union kämpften um den Österreichischen Meistertitel. Während die U12 in Laa/Thaya ran musste, traten die älteren „Semester“ die weite Reise nach Grieskirchen an. Der Turnierverlauf war für beide Mannschaften ähnlich, man beendete jeweils den 3. Vorrundenplatz. Die U12 verlor danach in der Hoffnungsrunde gegen Hirschbach, erkämpfte sich aber mit einem Sieg gegen Böheimkirchen und einem Unentschieden gegen St. Veit den fünften Rang. Die U16 unterlag Bozen, hievte sich aber mit Siegen über Frohnleiten und Böheimkirchen auf Rang 5.