Perchtoldsdorf gehört zu den Besten

Werbung

Der Perchtoldsdorfer Faustball-Nachwuchs zählt zu den besten in ganz Österreich: Das wurde bei den nationalen Titelkämpfen zuletzt klar vor Augen geführt.

Zunächst holte die U16 bei der Österreichischen Meisterschaft in der heimischen Siegfried Ludwig-Halle die Bronzemedaille. Im ganzen Turnierverlauf musste Perchtoldsdorf dabei nur eine Niederlage einstecken – und die gegen den späteren Meister aus Schwanenstadt. Dabei bewies die U16 auch Nervenstärke: Denn im Spiel um Platz drei verlor man den ersten Satz gegen Enns noch knapp (11:13), ehe im zweiten Satz die Wende erfolgte (11:6) und im Entscheidungssatz der zweite Matchball verwertet wurde. Die Perchtoldsdorfer U14 schaffte es sogar, den Erfolg der U16 noch zu toppen. Bei der Österreichischen Meisterschaft in Linz war letztlich nur Grieskirchen zu stark. Schon in der Vorrunde fand man nur schwer Mittel gegen die Oberösterreicher, die zweite Chance gab es nach einem sonst makellosen Turnier der Perchtoldsdorfer im Finale. Auch dort konnte sich Grieskirchen – wenn auch knapp – in zwei Sätzen behaupten. Dennoch überwog nach kurzer Zeit die Freude über Silber.