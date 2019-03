Die Staatsmeisterschaft der Altersklasse U12 fand diese Woche in Perchtoldsdorf statt und die Veranstalter kletterten am Ende sogar auf das Podest. In der Vorrundengruppe musste sich die Union nur dem späteren Titelträger aus Freistadt geschlagen geben. In der Trostrunde war zunächst Laa kein Stolperstein.

Im Halbfinale lieferten sich die Perchtoldsdorfer einen heißen Fight mit Topfavorit Höhenhart, beide Sätze gingen in die Verlängerung. Beide Male hatten die Oberösterreicher das bessere Ende für sich – 10:12, 11:13. Im kleinen Finale belohnte sich die Union aber für ein starkes Wochenende. Schwanenstadt hatte beim 11:6, 11:4 nicht den Funken einer Chance.

Die Perchtoldsdorfer U10 wurde währenddessen Landesmeister. In Laa/Thaya war nur Veranstalter Laa/Thaya ein echter Prüfstein. Erfreulich: Perchtoldsdorf II wurde Vierter, Perchtoldsdorf III Fünfter. Zwölf Teams waren am Start.