Feld-Hockey-Saison startet mit NÖ Landesmeisterschaft

Foto: HC Wiener Neudorf

Nach einer längeren Pause geht es wieder um die Landeskronen. Die Finalspiele steigen am kommenden Sonntag (11.9.) ab 11:30 Uhr in Wiener Neudorf. Die favorisierten Teams - bei den Damen der HC Wiener Neudorf, bei den Herren die HG Mödling - sind gefordert. Wird es eine Überraschung geben?

Foto: HC Wiener Neudorf

Für einige Neudorfer Spielerinnen hat es praktisch keine Sommerpause gegeben. Sie waren entweder bei der Unter-21-EM oder beim Damen-EM Qualifier beschäftigt. Davor die entsprechende Vorbereitung, dann die Turniere und jetzt geht es schon wieder mit den heimischen Bewerben weiter. Neudorfs Damen-Trainer Christian Sedy ist stolz, dass seine Mädels international durchaus erfolgreich unterwegs waren.

Andererseits haben sie aber beim vereinseigenen Aufbautraining gefehlt. Sedy: "Man wird sehen wie sich das auswirkt. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Mädels das gut weggesteckt haben und sich nun voll auf die kommenden Aufgaben fokussieren!"

HC Wiener Neudorf ist Favorit bei den Damen

Erste Bewährungsprobe ist am Sonntag die Landesmeisterschaft in die der HC Wiener Neudorf bei den Damen als Favorit geht. Christian Sedy wird einigen jungen Spielerinnen eine Chance geben, allzu viel rotieren kann er ohnedies nicht: "Es gab im Sommer keine Zugänge, unser Kader ist überschaubar, die Möglichkeiten daher beschränkt!"

Mit Ur-Gestein Ulrike Wilflinger hat eine Spielerin ihre aktive Karriere beendet die bereits seit mehr als 30 Jahren für den Klub aktiv ist. "Unglaublich was Ulli für den Klub geleistet hat" ist auch der Trainer beeindruckt. Dass man nach so einer langen und erfolgreichen Laufbahn an jüngere Spielerinnen übergibt ist durchaus verständlich.

HG Mödling ist Favorit bei den Herren

Bei den Herren geht B-Liga-Klub HG Mödling als Favorit ins Rennen um den Landestitel. Personell setzt man - so wie "Herausforderer" Wiener Neudorf - auf den eigenen Nachwuchs. Bei beiden Teams werden einige junge Talente ihr Kampfmannschafts-Premiere feiern. Bitter für den HC Wiener Neudorf, dass Torjäger Benedek Kozari nicht mehr zur Verfügung steht.

Wer die Lücke im Angriff schließen wird ist noch offen, da dürfen sich jetzt einige Youngsters beweisen. Trotzdem ist bei Wr.Neurofs Herren die Freude auf die Landesmeisterschaft groß. Oberste Priorität hat aber für Wr. Neudorf die Meiserschaft - diesmal soll es mit dem Titel und dem damit verbundenen Aufstieg klappen.

Die Spiele der Landesmeisterschaft finden am Sportplatz in Wiener Neudorf statt (Freizeitzentrum), der Eintritt ist natürlich gratis. Neben dem Erwachsenen werden auch beim Nachwuchs die Landestitel ausgespielt, wobei hier die jungen Mödlinger etwas zu favorisieren sind. "Für uns sollen diese Landesmeisterschaften ein Fest des Sportes und der Freundschaft sein. Wir wollen gemeinsam die neue Saison beginnen und am Ende auch gemeinsam feiern" gibt Neudorf-Obmann Paul Pultar die Devise für dieses Event vor.