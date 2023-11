Acht Medaillen für die Säbelfechter

Falchetto in den Top 64

Lauro Falchetto schaffte es beim Junioren-WC in istanbul in die Top 64. Nach einem verhaltenen Start in der Vorrunde konnte er mit zwei Siegen den Aufstieg in die Direktausscheidung noch erreichen. Dort startete er mit einer starken Leistung und konnte sich im ersten Gefecht mit 15:12 noch gegen Knyzhnik (UKR) durchsetzen. Gegen Tabajdi (HUN) reichte es dann nicht mehr, nach einer 10:15 Niederlage blieben die Top 32 diesmal außer Reichweite. Kei Lorenzo Grasso und Alexander Wagner verpassten die Direktausscheidung und schieden nach der Vorrunde aus.



Acht Medaillen für Säbelfechter

Beim ersten Säbelranglistenturnier der Saison, das in der Hopsagasse in Wien ausgetragen wurde, konnte die Fecht-Union-Mödling großartige Erfolge verzeichnen. Die Athleten zeigten ihr Können und sammelten insgesamt acht Medaillen, darunter drei Goldmedaillen, eine Silbermedaille und vier Bronzemedaillen.

In der Allgemeinen Klasse gab es das beste Ergebnis für die FUM-Fechter. Mathias Willau sicherte sich die Goldmedaille und Nici Benedict holte eine Bronzemedaille, während Gerhard Margettich den 8. Platz belegte und David Berkes auf dem 22. Platz landete. Bei den Damen wurde Adina Höllrigl Neunte.

Auch die Kadettenkategorie war fest in der Hand der FUM-Fechter. Jaden Nemec setzte sich souverän durch und sicherte sich die Goldmedaille. Ingmar Hager erreichte einen respektablen 5. Platz, gefolgt von Aron Höllrigl auf dem 13. und Nicolas Palecek auf dem 14. Platz. Bei den Mädchen konnte Rosa Bayer den 7. Platz erreichen.

Die Jugend B-Kategorie brachte ebenfalls Erfolg für die FUM. Niclas Palecek sicherte sich die Silbermedaille, gefolgt von James Walek auf dem 3. und Jonathan Waldstein auf dem 5. Platz. Bei den Mädchen erzielte Rosa Bayer einen tollen Erfolg und holte die Bronzemedaille, während Lisa Petrovanszki den 5. Platz belegte.

In der Jugend C-Kategorie setzten sich die Erfolge fort. James Walek sicherte sich überlegen die Goldmedaille, während Leopold Schmidt bei seinem ersten Turnier den 5. Platz erreichte. Auch Lisa Petrovanszki, die ebenfalls zum ersten Mal an einem Turnier teilnahm, konnte sich auf dem 3. Platz platzieren. Im abschließenden Juniorinnenbewerb erreichte Adina Höllrigl den 8. Platz.

Nicht nur im Säbel, sondern auch im Florett konnten die FUM-Fechter glänzen. Ron Muraoka gewann souverän den Jugend B-Bewerb, während Hannah Bär bei den Mädchen den 6. Platz belegte. Ebenfalls auf dem 6. Platz landete Marina Gass im Damenflorett C-Bewerb bei ihrem ersten Turnier.