FUM dreifacher Staatsmeister

Die Team-Staatsmeisterschaften waren guter Boden für die Fecht-Union-Mödling. Gleich in drei Bewerben holten die Mödlnger den Titel. Im vierten Bewerb kam noch Silber dazu. Damit konnten in allen Bewerben Medaillen erfochten werden.

Im Herrensäbel ging ein starkes Team an den Start. Matthias Willau, Phliip Meixner und Nicolaus Benedict wurden erstmals von Richard Hübner verstärkt und holten sich unangefichten den Titel. Knapper ging es in den Florettbewerben zu. Im Damenflorett setzten sich Maira Kränkl, Freya Cenker, Martina Reumüller und Marcella Dajcic in allen Gefechten durch und sicherten sich den zweiten Titel. Bei den Herren ging es knapper zu, im entsdheidenden Gefecht um den Titel siegten Tobias Reichetzer, Max Ettelt, Kyrylo Khrystenko und Alexander Wagner mit 45:44 denkbar knapp.Die Degendamen waren mit Silber ebenfalls erfolgreich. Martina Reumüller, Christina Engel-Wohlgemuth und Pia Huber mussten sich nur im Finalduell den Siegerinnen aus Linz geschlagen geben.

Gefochten wurde auch bei der U23-EM in Budapest. Mit hoch gesteckten Erwartungen fuhren vier Mödlinger nach Budapest. Im Herrensäbel gingen mit Nicolaus Benedict und Philip Meixner gleich zwei Säbelfechter an den Start. Für Benedict verlieg der Start mit drei Vorrundensiegen gut. In der Direktausscheidung konnte er sich im ersten Durchgang noch klar durchsetzen, musste sich dann aber auf die Top 16 dem Gegner aus Polen geschlagen geben. Er erreichte den respektablen 24. Rang. Für Meixner lief es weniger gut, er schied in der Vorrunde aus und wurde 58. im Herrenflorett reichte Max Schubert ein Sieg nicht für den Aufstieg in den Hauptbewerb und kam auf Rang 56. Pia Huber dagegen focht ein gute Vorrunde und kam mit drei Siegen sicher weiter, konnte sich aber dann in der Direktausscheidung nicht durchsetzen. Sie wurde 53.