Jung und Alt bei „Festspielen“ top

Die Säbelfestspiele in Wien waren für die Fechtunion Mödling (FUM) über weite Strecken ein Erfolg. Insgesamt gingen die Mödlinger in neun Bewerben und allen Altersklassen an den Start. Letztlich schafften es auch einige Athleten auf einen Medaillenplatz. Darunter Rosa Bayer, die in der Jugend C auf den zweiten Rang stürmte.

Den Sprung ganz nach vorne schaffte David Berkes: Mit starken Leistungen heimste er bei den Kadetten verdient den Sieg ein. Gleich doppelt erfolgreich war hingegen Adina Höllrigl, die zunächst bei den Kadettinnen Platz drei erfocht und auch noch bei den Juniorinnen die Bronzemedaille abstaubte.

Höllrigl schlägt gleich doppelt zu

Die Burschen blieben in den Junioren-Bewerben diesmal ohne Medaille, Philip Meixner (5.) und Berkes schafften es aber immerhin unter die besten Acht. Einmal mehr seine Klasse unter Beweis stellte dafür „Veteran“ Gerhard Margetich, der in der Altersklasse 50+ ungeschlagen den Titel erkämpfte.

Richtig intensiv wurde es dann aber am zweiten Wettkampftag, wo der U23-Europacup über die Bühne ging: Meixner war hier mit Rang 40 der beste Mödlinger Athlet. Insgesamt blieben die FUM-Fechter hier aber hinter ihren Erwartungen.