Mödlinger Fechter geigten auf

Mödlings Fechter waren zuletzt vielseitig im Einsatz, die Darbietungen konnten sich durch die Bank sehen lassen.

Turnier in St. Johann: Die jüngsten Mödlinger Fechter waren bei einem Turnier von internationalem Format gefordert und sammelten dort fleißig Medaillen. Anna Falchetto holte Bronze im Damenflorett C, Lena Mayerl musste sich in der Jugend B nach hervorragenden Gefechten erst im Finale der deutschen Kontrahentin Klostermann geschlagen geben, belohnte sich mit Silber. Unschlagbar präsentierte sich Lauro Falchetto, der den Mödlinger Medaillensatz mit einer „Goldenen“ komplettierte.

Ranglistenturnier in Wien: Eine Machtdemonstration lieferten die Mödlinger im Kampf um wichtige Ranglistenpunkte, die ein wichtiges Kriterium für die Beschickung zu internationalen Großereignissen darstellen, ab. Philipp Meixner konnte sein Potenzial vollends abrufen und focht im Säbel (U20) zu Gold. David Berkes und Matthias Plankh teilten sich bei den Kadetten (U17) den dritten Platz.

In der Allgemeinen Klasse gab es gar das „Triple“ für Mödling: Mathias Willau gewann vor seinen Vereinskollegen Nicolaus Benedict (2.) und Philipp Meixner. Ingmar Hager schlug mit Bronze in der Jugend B (U14) zu. Auch im Florett lief es sehr gut für Mödling. Max Ettelt landete in der Allgemeinen Klasse auf Platz zwei vor Tobias Reichetzer. Freya Cenker steuerte bei den Damen eine weitere Bronzemedaille bei. Auch bei den Jüngsten durften sich die Mödlinger freuen. Luisa Falchetto holte sich den dritten Platz bei der Jugend C, Amina Falchetto durfte sich in der Jugend D über den ersten Platz freuen.

Quali-Turnier für Junioren-WM: Mit gemischten Gefühlen kehrte Philipp Meixner vom Qualifikations-Turnier aus Deutschland zurück. Meixner schaffte es mit drei Siegen und ebensovielen Niederlagen sicher in den Hauptbewerb. Dort gewann er den ersten Durchgang noch 15:13, verpasste dann aber nach einem 6:15 den Einzug unter die besten 16. Meixner beendete das Turnier auf Rang 29.