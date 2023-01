Mödlings Fechter in Udine: Huber geht voran

Werbung

Für die Turnierfechter der Fecht Union Mödling ging es zum Start ins neue Jahr nach Udine zum Alpe Adria Turnier. In Norditalien wusste vor allem Pia Huber zu überzeugen. Mit drei Vorrundensiegen buchte sie verdient das Freilos, scheiterte dann aber an der Italienerin Paulis und belegte letztlich Plazt 102.

Pia Huber schaffte es als Einzige in den Hauptbewerb.

Foto: Foto: privat

Kei Lorenzo Grasser und Alexander Wagner schafften den „Cut“ hingegen nicht und schieden schon in der Vorrunde aus. Das galt auch für Niklas Plankh und Adina Höllrigl, die beim Junioren Weltcup in Budapest ebenfalls den Aufstieg in den Hauptbewerb verpassten. Plankh konnte aber immerhin einen Erfolg in der Vorrunde verbuchen.