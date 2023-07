Mödlings Fechter mit Achtungserfolg bei der EM

Die Fechtunion Mödling war bei der Florett-Europameisterschaft in Plovdiv (Bulgarien) mit zwei Damen und zwei Herren vertreten. Für das beste Einzel-Ergebnis sorgte Tobias Reichetzer. Mit einer starken Vorrunde (4:2) verschaffte sich der Österreicher eine gute Ausgangslage für die K.O.-Phase. Nach einem Auftaktsieg feierte er einen überraschenden 15:8-Sieg gegen den höher eingeschätzten Spanier Llavador. Im Achtelfinale erwies sich der Pole Siess als zu stark. Am Ende stand mit Platz 14 dennoch ein Top-Ergebnis zu Buche. Teamkollege Max Ettenauer schaffte ebenfalls den Sprung in die Direktausscheidung und belegte im Endklassement Platz 46.

In der Damen-Konkurrenz verpasste Maria Kränkl den Sprung ins Sechzehntelfinale denkbar knapp, unterlag der Spanierin Castro und beendete das EM-Turnier auf Rang 33. Freya Cenker erwischte nicht den besten Tag und musste früh die Segel streichen. Am Ende wurde es Platz 39. Besser lief es für die Damen im Teambewerb.

Österreicherinnen schnuppern an Sensation

Kränkl und Cenker starteten an der Seite von Olivia Wohlgemuth und Lilli Brugger mit einem Sieg gegen Großbritannien. Im Anschluss ging es im Viertelfinale gegen Mitfavorit Frankreich. Österreich brachte die Grande Nation an den Rande einer Niederlage. Frankreich setzte sich schlussendlich knapp mit 45:42 durch. Die Österreicherinnen können sich nach der verpassten Sensation mit Position acht trösten. In der Herren-Konkurrenz war für Reichetzer, Ettelt, Moritz Lechner und Johannes Poscharnig in der ersten Runde der Medaillentraum ausgeträumt. Ungarn war ein übermächtiger Gegner. Nach einer knappen Niederlage gegen Dänemark gelang gegen die Niederlande der erste Sieg. Im Gefecht um Platz 13 kassierte die rot-weiß-rote Equipe eine Niederlage gegen Spanien.