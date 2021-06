Über ein Jahr gab es keine Wettkämpfe. Nun gingen die Mödlinger Fechter endlich wieder über die Planche. Für die Kadetten standen die Österreichischen Meisterschaften an und die FUM-Athleten setzten dabei ein starkes Zeichen. Die Säbelfechter freuten sich im Einzelbewerb über einen Dreifachsieg. Vinzenz Müller sicherte sich Gold. Dahinter belegte Jakob Käferböck Rang zwei. Bronze ging an Matthias Plankh. David Berkeres rundete das Ergebnis mit Platz fünf ab. Im Mannschaftsbewerb wurden die Mödlinger ihrer Favoritenstellung ebenfalls gerecht und holten sich souverän Gold.

Florett-Burschen gewinnen im Team

Zwei Medaillen gewannen die Florett-Kollegen. Alexander Wagner sicherte sich nach den dritten Platz. Noch besser lief es im Teambewerb. Wagner, Kei Lorenzo Grasso, so wie Ennio und Lauro Falchetto brachten die dritte Goldmedaille nach Mödling. Bei den Mädchen schloss Viktoria Schöbitz den Einzel-Wettkampf an der sechsten Stelle ab. Nach dem Nachwuchs wollen nun auch die Erwachsenen für Erfolgsmeldungen sorgen, nämlich bei den Staatsmeisterschafen im Rahmen der Austria Finals in Graz.