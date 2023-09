Starke Leistungen von Fechtunion Mödling bei SAT-WC

In der laufenden Saison geht es um wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation, womit auch die Satelliten-WC an Bedeutung gewinnen. Wenig verwunderlich, dass diese stark besetzt sind. Max Ettelt holte sich beim Satelliten-WC in Timisoara Rang 18. Nach starker Vorrunde und einem Freilos setzte er sich klar auf die besten 32 durch. Im Gefecht auf die besten 16 musste sich aber dem Drittplatzierten Briten Sosnov geschlagen geben.

Auch Pia Huber setzte im Degen ein Ausrufezeichen. Nach einer guten Vorrunde kämpfte sie sich im ersten Duell in der Direktausscheidung zum knappen 15:14-Sieg. Gegen MacKinnon aus Canade war dann aber ein wenig die Luft raus und es setzte eine Niederlage. Sie kam als beste Österreicherin auf Rang 29.

Beim 42. Grazer Messepokal konnten die Florettfechter ihre Form am Beginn der Saison überprüfen. Der Test fiel gar nicht schlecht aus, konnten die Mödlinger doch einige Podestplätze und Top 8-Platzierungen erreichen. Im Damenflorett holten Freya Cener und Maria Kränkl den geteilten 3. Platz in der Allgemeinen Klasse. Lena Mayerl kam auf Rang 8., durfte sich aber über den 3. Platz bei den Juniorinnen freuen.

Im Herrenflorett war Tobias Reichetzer mit Rang 5 bester Mödlinger in der Allgemeinen Klasse. Bei den Junioren zeigte Lauro Falchetto eine starke Leistung und holte sich den 2. Platz. Alexander Wagner auf Rang 5 und Kei-Lorenzo Grasso mit Rang 7 kamen immerhin in die Top 8. Bei den Kadetten holte Alexander Brunbauer mit Rang 3 erneut einen Podestplatz, Jaden Nemec kam auf Rang 7.