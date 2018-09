So kann es für Fecht-Union-Mödling-Ass Tobias Reichetzer weitergehen. Eine Woche nach seinem Podestplatz (3.) beim Satelliten Weltcup in Bratislava, legte der Florettfechter in der Heimat nach.

Beim Grazer Messepokal – der traditionell den Auftakt der Ranglistenturniere im Florett bildet – präsentierte sich Reichetzer abermals in Top-Form. Der 23-Jährige stürmte zu Platz eins, besiegte auf dem Weg dahin auch Johannes Poscharnig im klubinternen Duell. Neben Poscharnig, der am Ende Siebenter wurde, landete mit Max Ettelt ein weiterer Mödlinger (6.) unter den Top-Acht. Bei den Damen sorgte indes Freya Cenker mit Platz zwei für ein erfreuliches Ergebnis, Maria Kränkl schrammte als neunte nur hauchdünn an den Top-Acht vorbei. Bei den Junioren fand sich mit Max Schubert unterdessen wiederum ein Mödlinger Fechter unter den besten acht.

Säbelfechter proben für den Ernstfall

Während die Florettfechter also schon im Turniergeschehen stehen, holten sich die Säbelfechter der FUM den letzten Feinschliff vor der anstehenden Saison. Im Rahmen eines Trainingslehrgangs des ÖFV wurde unter der Anleitung von Matheusz Wicher trainiert. Teil des Lehrgangs war auch der 2. Villacher Marathon, der unter internationaler Beteiligung optimal verlief.

Dort gab es einen Mödlinger Dreifachsieg zu bejubeln: Gilbert Schwarz landete vor Roman Bereuter und Nicolaus Benedict. Letzterer hatte zuvor Gerhard Margetich aus dem Bewerb geworfen, der aber mit Platz sieben zufrieden sein konnte. Mit einem Abschlusstraining, bei dem die Ergebnisse nachbetrachtet und letzte taktische Feinheiten geübt wurden, nahm der Trainingslehrgang sein Ende.