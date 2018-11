Der „Löwe von Bonn“, traditionsreicher Weltcup ausgetragen vom Olympischen Fechtclub Bonn, zählte mehr als 230 Starter. Darunter war auch Johannes Poscharnig von der Fecht-Union-Mödling. Der 28-Jährige startete glanzlos, kam mit drei Siegen in der Vorrunde aber in die Direktausscheidung – und dort geigte Poscharnig dann auf. Mit zwei klaren Siegen zog der Mödlinger Fechter in die Top 64 ein, wo mit Erwann Le Pechoux (Frankreich) der nächste Konkurrent ausgeschaltet wurde.

Dann wurden Poscharnig allerdings die Grenzen aufgezeigt, als er Miles Chamley-Watson (USA) klar mit 8:15 unterlag. Dennoch: Platz 32 bedeutete ein starkes Ergebnis und zugleich die erfolgreiche Qualifikation für EM und WM. Für die anderen beiden Mödlinger, Tobias Reichetzer (152.) und Max Ettelt (227.) verlief das Turnier in Bonn indes weniger erfolgreich.

International im Einsatz war auch Pia Huber, die beim EFC Budapest (mit 500 Teilnehmern einer der stärksten Bewerbe für Florett-Kadetten) an den Start ging. Nach zwei Siegen in der Vorrunde folgten zwei knappe Niederlagen (jeweils 4:5). Damit war der erste Durchgang der Direktausscheidung ein wenig zu herausfordernd für die junge Mödlingerin – am Ende wurde es Rang 169.