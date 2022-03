WM-Ticket gelöst

Florett-Weltcup in Kairo

Sowohl Max Schubert als auch Tobias Reichetzer von der Fecht-Union-Mödling holten drei Siege und damit den Aufstieg in die Direktausscheidung. Beide mussten aber dem starken Gegner den Vortritt lassen und schieden aus, Max Ettelt war frisch genesen in letzter Minute angereist und konnte sich in der Vorrunde nicht durchsetzen.

EM in Novi Sad

Mit großen Hoffnungen fuhren die FUM-Fechter nach Novi Sad zur Europameisterschaft der Kadetten und Veteranen. Den Start machten die Säbelfechter der Junioren. Philip Meixner erreichte als bester Mödlinger Rang 43. Am zweiten Tag waren Kei Lorenzo Grasso und Pia Huber am Start. Grasso konnte im Florett drei Gefechte in der Vorrunde für sich gewinnen, in der direkt Ausscheidung scheiterte er leider. Pia Huber entschied drei von fünf Gefechten für sich. Im Gefecht der letzten 64 hatte Pia leider das Nachsehen und verlor 12:15. Im Endklassement belegte Pia Huber den 46 Platz.

Otto-Sokopp-Turnier

Gleich mit zwei Podestplätzen konnten die Mödlinger Veteranen aufwarten. Thomas Schubert musste sich erst im Finale geschlagen geben. Mit dem zweiten Gesamtrang in der Altersklasse AK2 (50+) holte er als bester Österreicher die Startberechtigung für die Veteranen-Weltmeisterschaft im Herbst. Gerhard Margetich konnte sich im Herrensäbel mit dem geteilten dritten Platz ebenfalls die Startberechtigung sichern.