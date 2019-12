Showdown in Mödling: Beim Kadetten-Turnier konnten sich die Säbelfechter die letzten Startplätze für die WM 2020 in Salt Lake City erkämpfen. Jakob Käferböck von der Fecht-Union-Mödling war dabei bester Österreicher: er kam nach einer starken Vorrunde und einem Freilos auf Rang 72.

Vereinskollege Mathias Meixner schaffte es ebenfalls in den Hauptbewerb, verpasste die Top-64 aber ebenso. Die anderen Österreicher verabschiedeten sich allesamt in der Vorrunde. Damit stehen die Startplätze für die WM fest: Käferböck und Meixner werden Österreichs Farben in den USA vertreten.

Willau mit äußerst gelungenem Comeback

Das Duo ist auch für die EM in Porec qualifiziert, wo mit Vinzenz Müller auch noch ein weiterer Mödlinger am Start ist. Um einen Olympia-Startplatz kämpft indes Johannes Poscharnig. Das Mödling-Ass konnte dabei beim Test-Bewerb in Tokio einen guten Schritt nach vorn machen, erreichte die Top-32 und landete nach einer Niederlage gegen den Franzosen Pauty auf Platz 29.

Damit holte der Florett-Fechter wichtige Weltranglisten-Punkte und darf weiter auf einen Platz für die Zonenausscheidung Ende März in Polen hoffen. Auf internationalem Terrain bewegten sich auch die Mödlinger Säbelfechter Nicolaus Benedict und Matthias Willau. Benedict präsentierte sich beim stark besetzten Ranglisten-Turnier in Brünn in guter Form und holte Silber. Auf ein äußerst gelungenes Comeback kann auch Willau zurückblicken: Nach Pause zeigte der Mödlinger mit dem Gewinn der Bronzemedaille, dass er nichts verlernt hat.