„Mit einer Medaille haben wir schon gerechnet, aber dass es so gut läuft, das haben wir nicht erwartet“, war Christoph Weiss, Obmann der Münchendorf „Badgers“ (auf Deutsch Dachse) begeistert, über die Leistungen seiner Nachwuchsteams. Die U13 wurde Meister, die U15 holte Silber. Den Medaillensatz komplettierte die U11 mit Bronze.

Dabei sah es lange so aus, als würde es 2021 gar keine Saison geben. Erst mit 6. April kam die Trainingsfreigabe. Mitte Mai startete die Meisterschaft. „Wie die Spieler wieder gekommen sind, waren die Spieler mehr oder weniger in erbärmlichen Zustand“, bemerkte Weiss die lange Corona-Pause.

Die U13 verlor im Grunddurchgang dennoch nur gegen die Dark Angels aus Wien. Nachdem beide Teams ihre Halbfinalspiele klar gewannen, trafen sie im Endspiel erneut auf einander. Die Badgers drehten den Spieß um und gewannen dank eines 52:12-Siegs Gold. Die U15 zog als Vierter in die Play-offs ein, kämpfte Titelfavorit Vienna Constables mit 34:19 nieder. Im Endspiel hatten die Badgers gegen die Stonefield Raptors aus Wiener Neustadt das Nachsehen (6:19).

Die Jüngsten, die U11, wurde neu zusammengestellt, in der regulären Saison gab es Abstimmungsschwierigkeiten, als Vierter kamen die Badgers gerade noch in die Play-offs. Nach einer Pleite gegen den späteren Meister Dark Angels schlug Münchendorf im kleinen Finale die Graz Giants mit 19:0.

Eine Erwachsenen-Mannschaft ist in Münchendorf gerade im Aufbau, spielt in dieser Saison bereits in der Hobbyliga. Die Erfolge halten sich derweil noch in Grenzen.