Über das verlängerte Wochenende waren die Athleten des ULC Riverside Mödling an verschiedensten Orten im Einsatz – und das sehr erfolgreich.

Sparkassengala Regensburg. Das Highlight lieferte sicher Sprinter Markus Fuchs ab. Nachdem der Perchtoldsdorfer schon das EM-Limit über 200 Meter knackte, legte Fuchs in Regensburg nach: In 10,35 Sekunden lieferte Fuchs genau die erforderte Zeit ab – Vereinsrekord und persönliche Bestleistung. Beachtlich auch die Leistung von ÖLSZ-Schüler Marcel Tobler, der das 1.500-Meter-Limit für die U18-EM im Visier hatte. Dieses verpasste er mit 4:02,72 Minuten zwar um 0,72 Sekunden, dafür schob er sich in der ewigen ULC-Bestenliste der U18-Klasse auf Platz zwei vor – nur eine Sekunde hinter Olympia-Teilnehmer Michael Buchleitner.

U16- und U18-Mehrkampfmeisterschaften Linz. Ein Traum ging zudem für Chinomnso Nnamdi in Erfüllung. Er stellte in allen sieben Bewerben persönliche Bestleistungen auf und sicherte sich mit einem fulminanten 1.000-Meter-Lauf – Nnamdi verbesserte seine persönliche Bestzeit um 24 (!) Sekunden – den Titel. Angeführt von Nnamdi gab es auch im Teambewerb die Titelverteidigung. Auch die Mädchen um Pauline Leger, Maxima Krause und Anja Dlauhy waren in der U16-Teamwertung nicht zu schlagen. Abgerundet wurden die starken Resultate mit einem dritten Platz des „Zweier-Teams“ der U16-Mädchen sowie dem dritten Platz der U18-Mädchen.

Erfolgreiche ULC-Girls: Lisa Lenhart, Christina Halla und Muriel Wohlrab (v.l.) holten in Rif den Titel in der Teamwertung. | privat

U14-Mehrkampfmeisterschaften im ULSZ Rif. Unterdessen setzten die U14-Mädchen einen Mödlinger Erfolgslauf fort: Seit der Saison 2015 gab es in jeder Saison zumindest einen österreichischen Meistertitel in der Teamwertung beim U14-Mehrkampf. Lisa Lenhart wurde im Gesamtranking Zweite, Muriel Wohlrab folgte auf Platz sechs – Bronze war allerdings nur 53 Punkte entfernt.