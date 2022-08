Mödlinger Handball-Nachwuchs begeistert bei Schmelzturnier

Werbung

Was für ein Auftritt der Mödlinger Teams beim internationalen Schmelzturnier in Wien. Bei dem Turnier, welches zu den größten in Österreich zu zählen ist, holten die Bezirks-Talente gleich fünf Podestplätze.

So konnte der Jahrgang 2008 von Handball Mödling bis ins Finale vordringen, erst dort musste man sich knapp der slowenischen Spitzenmannschaft Krka mit 14:22 geschlagen geben. Doch mit Silber gab sich der Mödling Klub nicht zufrieden, Jahrgang 2010 legte noch einen drauf.

Handball Mödling kämpfte sich an die Spitze

Die Youngsters marschierten ebenfalls bis ins Endspiel und trafen dort auf die Fivers Margareten. Beide Teams waren alles in die Waagschale, mit einem Kraftakt in den letzten Minuten konnte sich Mödling aber knapp mit 8:6 behaupten und somit den Titel ergattern.

Kein Weg vorbei führte auch am Nachwuchs von Hypo NÖ. Die Maria Enzersdorferinnen kehrten mit nicht weniger als drei Titeln aus der Bundeshauptstadt zurück. Dabei ließ der Jahrgang 2006 beim 20:10-Erfolg gegen HIB Handball Graz nichts anbrennen.

Auf weit mehr Gegenwehr stießen die zwei Jahre jüngeren Teamkolleginnen, die sich im Spiel um Platz eins 13:11 gegen die Handball Wölfe Wien durchsetzten. Der Jahrgang 2010 konnte sein Finale wiederum glatt mit 8:3 gegen den Handballclub Weiz gewinnen.