Brunn-Mastermind: „Jedes Match ist mittlerweile ein kleines Event“

Die Transferzeit ist vorbei. Der Kader steht. Die Vorbereitung ist vorbei. Die Vorfreude auf den Meisterschaftsstart steigt. Doch mit dem nahenden ersten Spiel der neuen Saison beginnt bei einigen Vereinen erst das Kopfzerbrechen. Denn ohne freiwillige Helfer funktioniert auf den Sportplätzen kaum etwas.

Wie sieht die Lage bei 2. Landesliga-Verein Brunn aus? „Der Spieltag obliegt natürlich gewissen Vorbereitungen“, unterstreicht Mastermind Robert Schiener. Von der Kassa über die Tombola bis zur Schiedsrichterbetreuung. Ein Platzsprecher wird genauso benötigt wie Personen für die Kantine und für die Grillstation. In anderen Worten: Ohne dem Team hinter dem Team rennt gar nichts. „Gerade die Kantine zu besetzen ist nicht immer so einfach. Beim Grillen helfen uns dankenswerterweise unsere Senioren“, gibt Schiener Einblicke.

Vor 15 Jahren war alles noch leichter

Der Obmann und Trainer ist überzeugt, dass es vor 15 Jahren noch leichter war helfende Hände zu finden. „Der Zeitaufwand ist ja doch hoch“, macht Schiener kein Geheimnis. Was in Brunn noch dazukommt, sind die vielen Mannschaften, welche die Anzahl an Freiwilligen in die Höhe treibt. Neben der Kampfmannschaft in der 2. Landesliga hat Brunn eine U23, eine zweite Mannschaft in der 2. Klasse und zwei Frauenteams – und dann kommt auch noch die Jugend dazu.

„Es wird immer schwieriger Leute zu finden. Vor allem die Regelmäßigkeit ist nicht immer gegeben“, spricht Schiener die Tatsache an, dass es nur wenige gibt, mit denen bei jedem Spieltag zu rechnen ist. Der Aufwand ist aber auch dem Standard geschuldet, den sich Brunn selbst auferlegt hat. „Das muss man den Zuschauern bieten, das ist meiner Meinung nach eine Serviceleistung die erwartet wird“, betont Schiener, dass nur mit einem breiten Angebot die Zuschauer auf den Platz kommen.

Denn nur für das runde Leder kommen nicht alle auf die Anlage. „Jedes Match ist mittlerweile ein kleines Event“, stellt Schiener klar. Vor allem das gastronomische Angebot kristallisiert sich da als Kernpunkt heraus. „Da musst du etwas bieten, damit sich die Zuschauer wohlfühlen“, ist es für Schiener nur mit Getränken und Wurstsemmeln in der heutigen Zeit nicht mehr getan. Ein Aufwand, den gerade in der Kantine viele Vereine gerne betreiben. Denn die ist für fast alle noch immer die größte Einnahmequelle bei den Heimspielen.