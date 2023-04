Bei EM: Vierter Platz für Certov

Werbung

Der 28-jährige Kärntner aus Zell-Pfarre Dominik Certov vom AKH Vösendorfhatte seinen Auftritt in der B-Gruppe der Klasse bis 81 kg bei den Europameisterschaften in Jerewan - es war sein erstes Antreten bei einer EM. Im Reißen startete er gleich mit einem Fehlversuch bei 135 kg, die Wiederholung schaffte er mit Leichtigkeit, die 140 kg im Drittversuch sind ihm leider nicht gelungen. Mit 161 kg startete er im Stoßen, ein lockerer Versuch war die Folge. Für seinen zweiten Versuch wurden 166 kg aufgeladen, wieder ein sauberer Versuch. 170 kg im Drittversuch super umgesetzt, scheiterte aber beim Ausstoß. Damit Platz vier in der B-Gruppe mit 301 kg im Zweikampf.

Dominik Certov: "Ich bin sehr fokussiert und körperlich gut vorbereitet in den Wettkampf gegangen! Leider hat das Abnehmen in die -81kg sehr viel Substanz gekostet, was keine Ausrede sein sollte. Ich habe alles versucht, um eine soliden Wettkampf abzuliefern, aber leider ging es diesmal nicht auf. Die Betreuer haben eine sehr gute Arbeit geleistet und mich bestens betreut und vorbereitet. Ein großes Danke an Sargis, Vici und Ewald.“