Vösendorf lud Österreichs Frauen-Elite zum Stemmen. Bei der Staatsmeisterschaft und den Österreichischen Meisterschaften der Nachwuchsklassen gab es aus Bezirkssicht einiges zu feiern. Sandra Behounek (KSK Brunn) sicherte sich in der Allgemeinen Klasse (bis 55 Kilogramm) Bronze im Stoßen.

Vösendorf Erster in der Bundesliga

In der U15 trumpften die KSV Mödling-Girls auf. Jessica Gilly gewann in der Klasse bis 55 Kilogramm, Vereinskollegin Michelle Henning in der Klasse bis 59 Kilogramm. Insgesamt waren bei der Staatsmeisterschaft und Nachwuchs-ÖM 53 Athletinnen am Start. Gleichzeitig mit den Titelkämpfen fand auch die erste Runde der Damen-Bundesliga statt. Der erste Tabellenführer heißt Vösendorf, der Vorsprung auf Lochen beträgt gerade einmal vier Punkte.