Hauchdünne Pleite

Wer hätte das gedacht, dass der Bundesliga-Schlager SK Linz gegen die WKG Vösendorf/Hercules so eine enge Partie wird, obwohl bei den Gästen mit EM-Teilnehmer Dominik Certov ein Punktelieferant fehlte. Schon in der ersten Disziplin dem Reißen, forderten die Vösendorfer die Stahlstädter extrem. Der 36-jährige Sargois Martirosjan als Schlussmann musste 157 kg im Reißen bewältigen, damit die Linzer das Reißen mit 0,09 Punkten für sich entscheiden konnten. Er legte noch ein Schäuflein nach und bewältigte auch die 162 kg, was nach dem Reißen ein Vorsprung von 5,44 Punkten (805,58 zu 800,14) war.

Aber die Vöestler mussten auch im Stoßen Vollgas geben, denn die Vösendorfer machten wertvolle Punkte.

Nachdem Sargis Martirosjan im Stoßen im Zweitversuch 182 kg bewältigte, lagen die Heimischen im Stoßen noch 4,93 Punkte zurück, aber in der Gesamtwertung führten sie um 0,51 Punkte, also mindestens ein 2:1-Sieg war gegeben. Aber Vöest wollte alles, schickte Sargis auf 187 kg , die er gültig abschließen konnte, damit siegten die Linzer auch im Stoßen (959,90 zu 959,83) also um 0,07 Punkte in der Gesamtwertung hatten die Linzer damit einen Vorsprung von 5,51 Punkten, was einen 1:0-Sieg ergab.

Hmayak Misakyan, nach seiner Bronzemedaille im Reißen bei der Europameisterschaft und gerade in der Vorbereitung auf die U23-EM Ende Juli, knallte sechs gültige Versuche für die Linzer auf die Plattform, Endleistung waren 140 kg im Reißen und 167 kg im Stoßen.

Die 27-jährige EM-Teilnehmerin Paula Zikowsky, auf der Seiten der Vösendorfer, konnte mit 86 g im Reißen, 103 kg im Stoßen sowie 189 kg im Zweikampf drei inoffizielle Österreichische Rekorde fixieren, Für eine Anerkennung hätten drei Schiedsrichter eingesetzt werden müssen.