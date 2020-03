Die stärksten Menschen Niederösterreichs kommen aus dem Bezirk Mödling, das stellten gleich drei Clubs bei der ASKÖ-Landesmeisterschaft wieder unter Beweis. Die größten Abräumer bei den Titelkämpfen in Stockerau war die AKH Vösendorf, die sich in acht der 19 Klassen den ersten Platz sicherte. Morina Erdonit (55 kg), Lukas Ströck (96 kg), Ulrich Fürlinger (102 kg), Mario Secka (109 kg) und Wolfgang Dunay (+109 kg) stemmten die Goldmedaille. In der Klasse bis -89 kg führte Stefan Secka vor Patrick Medlitsch und Georg Reiter einen Vösendorfer Dreifachsieg an. In der Klasse -81 kg war es sogar ein Vierfacherfolg. Die Vösendorfer Medaillen holten Erik Grielenberger, Christoph Najemnik und Mario Malkowsky.

Für ein weiteres Highlight der AKH sorgte Viola Rektenwald, die In der Kategorie -59 kg. Sie stellte sowohl im Stoßen (86 kg) und im Zweikampf (152 kg) NÖ-Rekorde auf. Mit 208,76 Sinclair-Punkten war Rektenwald auch die stärkste Dame des gesamten Wettkampfs.

Brunn und Mödling als Medaillengarant

Stark präsentierten sich auch die Brunner Heber. Michaela Riediger hob in der Klasse -55 kg Triple-Gold – Reißen, Stoßen, Zweikampf. Ebenfalls einen Medaillen-Dreierpack nahmen die Teamkollegen Bettina Amerstorfer (Silber, -64 kg) und Thomas Posch (Bronze, -73 kg) mit nach Hause.

Mödling schickte Mario Kanyka ins Rennen. In der Gewichtsklasse -67 kg holte er sich dreimal Gold ab – 78 kg im Reißen, 102 kg im im Stoßen und 180 kg im Zweikampf.