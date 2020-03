13 Jahre ist es her, dass die Brunner Gewichtheber zuletzt in der zweithöchsten Liga Österreichs zu gegen waren. 2020 feiert der KSK nun ein Comeback. „Von der Papierform her, sind die anderen Teams über uns zu stellen, aber das müssen sie erst beweisen“, hofft Brunns Obmann Markus Savonith auf die ein oder andere Überraschung.

Um richtig konkurrenzfähig zu sein, gingen die Brunner für die Nationalliga – so heißt die zweite Liga – eine Wettkampfgemeinschaft mit dem AK Brucklyn aus Bruckneudorf ein.

Die Bullen reihen sich auf Position zwei ein

Los geht es für die Brunner mit einem Heimspiel. Am Samstag (18 Uhr) ist der SC Harland aus Sankt Pölten zu Gast. „Wir stolz auf uns, es in diese Liga geschafft zu haben und uns mit diesen Teams zu messen“, fiebert Obmann Savonith dem Ligaauftakt entgegen.

Einen erfolgreichen Start absolvierte derweil bereits AKH Vösendorf in der Bundesliga (höchste Liga). Bei Bruck/Mur gab es für die Bullen einen knappen Erfolg. Die Vösendorfer gewannen mit 2:1, erzielten dabei eine Leistung von 1.458,27 Punkten. In der Tabelle scheint AKH damit aktuell an zweiter Stelle auf, weil VÖST Linz gegen Ranshofen mit 5:0 die Oberhand behielt.