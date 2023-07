Alina Novak (AKH Vösendorf) ist bei der Juniorinnen-Europameisterschaft in Bukarest (Rumänien) am Start. Die Staatsmeisterin der Allgemeinen Kasse geht am Samstag, um 11 Uhr in der A-Gruppe der 64 kg-Klasse an den Start. 20 Teilnehmerinnen haben hier gemeldet Eine Platzierung unter den Top Ten ist möglich.